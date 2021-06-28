Украина Украина договорилась про авиабезвиз с ЕС

2021-06-28 16:20

 

Евросоюз согласился заключить соглашение с Украиной, согласно которому открывается европейский рынок для украинских компаний.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, данная договоренность открывает возможность подписать документ уже осенью 2021 года. Это соглашение будет одним из пяти безвизов, которые Украина планирует подписать с Евросоюзом.

"Соглашение об общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выиграют украинские пассажиры и авиакомпании. Также это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сообщение с новым маршрутами и направлениями", - отметил премьер.

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