Украина В Украине начинается вступительная кампания в колледжи: все подробности

2021-06-28 18:00

Во вторник, 29 июня в Украине начнется вступительная кампания в колледжи.

Сроки подачи документов в учреждения образования зависят от базового образования абитуриентов, сообщает Оsvita.ua.

Поступление на основе базового общего среднего образования

Для поступающих на основе базового общего среднего образования по дневной форме обучения прием заявлений и документов начинается 29 июня и продлится до 13 июля.

Экзамены, творческие конкурсы и собеседования поступающих пройдут с 14 по 24 июля. Творческие конкурсы будут проводиться не более чем в два тура, каждый из которых будет оцениваться отдельно.

Рейтинговые списки поступающих будут сформированы на основе конкурсного балла поступающих. Обнародованы они будут не позднее 12:00 27 июля. До 12:00 29 июля, поступающие, получившие рекомендации к зачислению, должны выполнить требования для зачисления на места государственного или регионального заказа.

Зачисление поступающих по государственным или региональным заказам состоится не позднее 18:00 31 июля; за средства физических или юридических лиц - не позднее 3 августа, дополнительное зачисление - не позднее 31 августа.

Перевод на вакантные места государственного (регионального) заказа зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц на основе базового общего среднего образования будет проведен не позднее 9 августа.

Поступление на основе полного общего среднего образования

С 1 июля стартует регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов для абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования по дневной форме получения образования.

С 1 по 13 июля пройдут вступительные экзамены, творческие конкурсы для абитуриентов, поступающих на места государственного или регионального заказа.

С 14 июля по 2 августа могут проводиться дополнительные сессии экзаменов, творческих конкурсов для абитуриентов, поступающих на места за средства физических или юридических лиц.

Собеседования будут проведены с 24 до 29 июля включительно.

Для лиц, поступающих на основе собеседования или вступительных экзаменов и творческих конкурсов, прием заявлений и документов заканчивается в 18:00 26 июля.

Для поступающих только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания, прием заявлений и документов заканчивается в 18:00 2 августа.

Списки лиц, рекомендованных к зачислению по результатам собеседования и по квотам-2 будут обнародованы не позднее 12:00 5 августа. До 18:00 6 августа абитуриенты, получившие рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного заказа и подать письменное заявление об исключении из конкурса на другие места государственного заказа.

Зачисление этой категории поступающих по государственному заказу произойдет не позднее 12:00 7 августа. Зачисленные лица на протяжении 7 августа исключаются из конкурса на другие места государственного заказа.

Рейтинговый список абитуриентов, поступающих на основе сертификатов внешнего независимого оценивания, творческих конкурсов и вступительных экзаменов (в том числе по квотам-1), публикуется не позднее 12:00 05 августа. Получившие рекомендации должны выполнить требования к зачислению на места государственного (регионального) заказа до 12:00 9 августа.

Зачисление поступающих по государственным (региональным) заказам продлиться до 12:00 14 августа, а за средства физических или юридических лиц - до 12:00 20 августа. Дополнительное зачисление на свободные места за средства физических и юридических лиц состоится не позднее 30 сентября.

Перевод на вакантные места государственного (регионального) заказа лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц на основе полного общего (профильного) среднего образования, будет проведен не позднее 20 августа.

Поступление других категорий

Не ранее 13 июля стартует прием документов для поступающих на основе полного общего (профильного) среднего образования в других (кроме дневной и дуальной) форм получения образования.

Продолжительность каждой сессии приема документов составляет не более 30 дней, зачисление проводится не позднее чем через 15 дней после завершения очередной сессии приема заявлений и документов, в течение которых проводится конкурсный отбор, но не позднее 30 ноября 2021 года.

Для тех, кто поступает на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего и всех остальных категорий поступающих сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение определяются правилами приема. При этом зачисление на бюджетный (региональный) заказ заканчивается не позднее 15 сентября.