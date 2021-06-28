Украина Министр рассказала, каким в 2028 году будет стандартный стаж для выхода украинцев на пенсию

2021-06-28 21:00

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2028 году необходимо будет иметь 35 лет стажа (сейчас - не менее 28 лет).

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Она отметила, что ситуацию могло бы изменить введение накопительной пенсии. Те, кто не имеет достаточного стажа, но хотел бы уйти на отдых в 60 лет, мог бы рассчитывать на свой собственный накопительный счет.

Лазебная уточнила, что законопроект для этого уже готов.

"Это не только работа Минсоцполитики. Это больше финансовые инструменты. Надо подготовить людей. А самое главное - надо людям говорить, что эта система защищена", - пояснила она.

Глава Минсоцполитики добавила, что законопроект может быть рассмотрен нардепами в первом чтении уже на нынешней сессии, хотя она и сомневается, что его успеют рассмотреть.

"Я думаю, что на этой сессии не успеет. Хотя мне сказали, что 29 июня он стоит в повестке дня заседания Верховной Рады. Для меня это было бы лучше. Почему? Принять в первом чтении как основу, объединиться и доработать. Я считаю, что если мы ее не внедрим, то это будут большие упущенные возможности для людей", - резюмировала Лазебная.