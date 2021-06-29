Украина В Украине может появиться новый налог недвижимость: что изменится

2021-06-29 20:20

 

В Украине в скором времени могут ввести новый налог на недвижимость.

В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается облагать налогом на добавленную стоимость операции по продаже построенных квартир или домов.

Законопроект уже поддержали в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов.

Его авторы предлагают обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках. Без НДС можно будет продавать только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги или по программам доступного жилья.

Также для покупателей могут ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Заседание, на котором рассмотрят законопроект, состоится на следующей неделе.

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