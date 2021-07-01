Украина С 1 июля начинается бета-тестирование украинских COVID-сертификатов в приложении Дія

2021-07-01 09:40

В Украине стартует бета-тестирование "ковидных сертификатов", сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, что бета-тест начинается с 1 июля. В тестировании может принять участие каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины.

"Что такое "ковидный" сертификат? Это документ в приложении Дія, подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Работать будет, как и любой другой документ в Дії - его действительность можно будет проверить через QR-код", - пояснил Федоров.

По его словам, это бета-тестирование - важная часть запуска "ковидных сертификатов", которая помогает протестировать работу услуги.

Он отметил, что этот документ в Дії, будет работать как и любой другой. Его действительность можно будет проверить через QR-код.

Сейчас технической реализацией "ковидных сертификатов" совместно занимаются команды Минцифры, Минздрав, Нацслужба здоровья, Министерство иностранных дел и пограничная служба.