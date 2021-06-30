Спорт Ассистент Шевченко Александр Шовковский прокомментировал победу сборной Украины

2021-06-30 12:40

Легендарный экс-голкипер "желто-синих" и ассистент главного тренера команды Александр Шовковский поделился эмоциями от выхода национальной команды в четвертьфинал турнира.

Напомним, в ночь на 30 июня сборная Украины в овертайме обыграла Швецию (2:1) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

"Победа всегда одна на всех. Поздравляю всех болельщиков. Без вашей поддержки, без вашей веры, без "Червоной руты" перед игрой, которая не просто заряжает, но и окрыляет...

Мы сделали это вместе с вами. Слава Украине!", - написал Шовковский в своем Instagram-аккаунте.