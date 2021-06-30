Украина Стало известно, как вырастут пособия по безработице

2021-06-30 17:00

Директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч заявил о том, что с 1 июля размер прожиточного минимума для украинцев вырастет с 2270 гривен до 2379 гривен.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на UBR.

Чиновник отметил, что от размера прожиточного минимума зависят социальные и трудовые выплаты. Прожиточный минимум влияет и на такой показатель, как уровень максимального пособия по безработице.

По его словам, максимальная помощь по безработице с 1 июля будет превышать 9516 грн в месяц. Она рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние полгода работы и не может превышать четырех прожиточных минимума, на данном этапе – 9080 грн.

При этом минимальная помощь по безработице остается на прежнем уровне. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования увеличил ее размер с 650 до 1000 гривен.

По состоянию на 25 июня пособие по безработице в Киеве получали более 12,8 тыс. безработных, из которых минимальные 1000 гривен – 2 тыс. граждан, а максимальные – около 4 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице в столице достигает 6619 грн.