Политика У Зеленского не собираются менять Леонида Кравчука в ТКГ после операции на сердце

2021-06-30 17:20

 

В Офисе президента пока не рассматривают замену 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука, который недавно перенес операцию на сердце.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Пока не рассматривается (замена – Ред.). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей", - рассказал Подоляк.

Ранее источники "Страны" в окружении экс-президента сообщили, что Кравчук перенес операцию на сердце. Как сообщалось, операцию ему сделали в Киеве. Сейчас Леонид Кравчук находится в больничной палате, где восстанавливает свои силы.

Позже эту информацию подтвердил его советник Алексей Арестович. Однако подробности о состоянии здоровья Кравчука Арестович раскрыть отказался.

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