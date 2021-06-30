Украина Повышение пенсий с 1 июля коснется 5 млн человек

2021-06-30 20:20

 

С 1 июля 2021 года в Украине увеличиваются размеры выплат некоторым категориям пенсионеров. Повышение получат более 5 млн человек из 11 миллионов пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 769 гривен до 1 854 гривен повышается:

  • минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен;
  • надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Также с 1 июля 2021 года будет установлено повышение в размере 100 гривен к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не перерассчитывалась.

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