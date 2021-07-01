Украина В Украине резко выросло число переселенцев с Донбасса: причина

2021-07-01 18:00

В последних 154 дней (с 17 июня по 1 июля) количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине увеличилось на 1956 человек.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Согласно статистическим данным, рост количества зарегистрированных ВПЛ происходит постоянно.

Денисова выразила мнение, что увеличение числа ВПЛ обусловлено репрессиями в ОРДЛО.

«Из-за постоянных репрессий и преследования со стороны (незаконных вооруженных формирований, - ред.) за проявления проукраинской позиции все больше жителей этих территорий становятся ВПЛ», - подчеркнула она в своем сообщении.

Она отметила, что члены НВФ на фоне пандемии COVID-19 более полутора лет блокируют работу КПВВ, чем нарушают право на свободу передвижения.

Жители РДЛО из-за невозможности реализовать свои права вынуждены въезжать на контролируемую Украиной территорию через государственную границу с РФ.

Как мы уже сообщали раньше, Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает отмену штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ.