Украина В Украине резко выросло число переселенцев с Донбасса: причина

2021-07-01 18:00

 

В последних 154 дней (с 17 июня по 1 июля) количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине увеличилось на 1956 человек.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Согласно статистическим данным, рост количества зарегистрированных ВПЛ происходит постоянно.

Денисова выразила мнение, что увеличение числа ВПЛ обусловлено репрессиями в ОРДЛО.

«Из-за постоянных репрессий и преследования со стороны (незаконных вооруженных формирований, - ред.) за проявления проукраинской позиции все больше жителей этих территорий становятся ВПЛ», - подчеркнула она в своем сообщении.

Она отметила, что члены НВФ на фоне пандемии COVID-19 более полутора лет блокируют работу КПВВ, чем нарушают право на свободу передвижения.

Жители РДЛО из-за невозможности реализовать свои права вынуждены въезжать на контролируемую Украиной территорию через государственную границу с РФ.

Как мы уже сообщали раньше, Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает отмену штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине за сутки 705 новых случаев COVID-19, но выздоровели почти две тысячи

2021-07-01 11:39

Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-07-01 11:05

Коронавирус в Украине: за сутки подтвердилось 633 новых случая заражения

2021-06-30 11:20

COVID-19 брал выходной? В Украине зафиксировано менее двухсот новых случаев заражения

2021-06-29 10:03

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине резко выросло число переселенцев с Донбасса: причина

2021-07-01 18:00

Штрафы до 680 тысяч гривен: Рада хочет ужесточить наказание за махинации с е-деньгами

2021-07-01 17:20

В Украине с 1 июля изменятся тарифы на газ для населения: сколько будем платить

2021-07-01 17:00

В Херсонской области в рамках учений Sea Breeze отработали рейдовые действия в тылу противника

2021-07-01 13:43
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине резко выросло число переселенцев с Донбасса: причина 2021-07-01 18:00
Штрафы до 680 тысяч гривен: Рада хочет ужесточить наказание за махинации с е-деньгами 2021-07-01 17:20
В Украине с 1 июля изменятся тарифы на газ для населения: сколько будем платить 2021-07-01 17:00
В Херсонской области в рамках учений Sea Breeze отработали рейдовые действия в тылу противника 2021-07-01 13:43