Украина В Украине запустили тестовый режим COVID-сертификатов

2021-07-01 20:20

 

Тестовый режим COVID-сертификатов создается на платформе приложения «Дія» для украинцев, получивших две дозы вакцин. Все желающие могут пройти регистрацию на платформе «Дія».

С 1 июля 2021 года в приложении «Дія» стал доступным бета-тест «ковидных сертификатов», о чем сообщил вице-премьер-министр Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Федоров отметил, что ковидный сертификат подтверждает статус про вакцинацию в Украине. Действительность документа можно будет проверить через QR-код в приложении «Дія». Он сообщил, что Украина стала одной из первых стран, которые начали коммуникацию с Европейским Союзом про внедрение документа в стране.

Европа уже внесла в репозиторий ковидных сертификатов украинские документы, поэтому при въезде они должны приниматься в европейских странах. Для путешествий в ряд стран украинцам может понадобиться не только COVID-сертификат, а также и негативный результат теста на COVID-19, сообщает генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина. Порядок въезда будет регламентироваться двухсторонним соглашением Украины с каждой из стран.

Напомним, что в Европейском Союзе ковидные сертификаты начали действовать также с 1 июля 2021 года. Граждане ЕС могут использовать как цифровую версию документа, так и запросить бумажный вариант.

Также, 30 июня стало известно, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обговорил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-сертификатов, о чем сообщило МИД Украины на своем официальном сайте.

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