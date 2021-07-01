Украина Повышение прожиточного минимума в Украине: Шмыгаль рассказал, чего ждать 1 июля

2021-07-01 21:00

Уже со следующего месяца украинцев ждет новое повышение прожиточного минимума, а также некоторых социальных выплат

Об этом в ходе заседания правительства 30 июня рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он напомнил о том, что новое повышение прожиточного минимума произойдет уже с 1 июля. При этом вместе с ним вырастет и размер всех выплат, которые рассчитываются с учетом данного показателя. В частности, речь идет о пособиях для безработных, выплат по беременности и родам, а также пособий для одиноких матерей.

Стоит отметить, что предыдущий рост прожиточного минимума в Украине состоялся 1 декабря прошлого года, когда этот показатель для трудоспособных граждан увеличили с 2197 гривен до 2270 гривен. С июля по конец ноября этого года он должен увеличиться до 2294 гривен.

Уже с 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 2379 гривен, для детей до 6 лет – 2013 гривен, для детей от 6 до 18 лет – 2510 гривен, а для граждан, утративших трудоспособность – 1854 гривны.

При этом прожиточные минимумы, которые используются для расчета размера оклада судьи, сотрудников госорганов, а также прокурора и окружной прокуратуры останутся без изменений.