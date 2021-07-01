Политика Рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым"

2021-07-01 19:40

Верховная рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым". Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №5502-д.

Согласно документу, закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" признали утратившим силу.

Закон также нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд на ВОТ и выезд из нее только через контрольные пункты въезда-выезда, в которых осуществляется временный пограничный контроль при предъявлении любого документа, определенного статьей 5 ЗУ "О гражданстве Украины" или статьей 2 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

При этом иностранцы и лица без гражданства въезжают и выезжают из ВОТ только через КПВВ, в которых осуществляется временный пограничный контроль, при предъявлении паспорта иностранца (документа, удостоверяющего личность иностранца или лицо без гражданства) и специального разрешения с учетом положений ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

"Нормы международных соглашений, заключенных между компетентными органами Украины и других стран, о въезде, выезде и передвижении физических лиц по территории договаривающихся сторон, не распространяются на временно оккупированную территорию Украины", - указано в законе.

Порядок въезда украинцев, иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезда с нее устанавливает правительство.

Этот закон закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на ВОТ, и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

Кроме того, парламентарии одобрили в целом законопроект №5501-д, который вносит необходимые изменения в Налоговый кодекс в рамках отмены этой свободной экономической зоны.

Также нардепы приняли проект закона №5503-д, которым предусмотрены соответствующие изменения в Таможенный кодекс.

Напомним, в начале прошлого года в Раде создали рабочую группу для наработки законопроекта об отмене закона "О свободной экономической зоне "Крым".