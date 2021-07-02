Украина В МАУ назвали реальные причины массовой задержки чартерных рейсов в Турцию

2021-07-02 09:01

Задержки чартерных рейсов в турецкую Анталию обусловлены проблемами со стороны Турции из-за повышенного спроса на направление. Об этом сообщила авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

"Вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию (вылет по расписанию в ночь на 1 июля 2021 года) обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов, а также возобновлением авиасообщения Турции с РФ, что повлекло существенное усложнение слот-регулирования. В связи с этим авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно", - заявила авиакомпания.

Задержки касаются чартерных рейсов "Киев - Анталия", "Харьков - Анталия" и "Львов - Анталия".

"Авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции делают все возможное для оперативного возобновления чартерного авиасообщения МАУ с Анталией в течение дня", - отмечается в сообщении.

Пассажирам задержанных рейсов оказана вся необходимая помощь, всех, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова, обеспечили горячим и холодным питанием.

"Пассажиры, которые ждали возвращения в Киев на указанных рейсах в обратном направлении из Турции, частично перевезены в гостиницы, обеспечены питанием, и будет организован трансфер под новое время вылета", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в МАУ, в летнем сезоне-2021, учитывая ограниченные возможности туристических перелетов в страны Европы, внимание украинских туристов сосредоточилась, в частности, на курортах Турции. Уточняется, что в июне 2019 года МАУ совершила 202 чартерных рейса в эту страну, в 2020-м - 166, а в июне 2021-го - 505 рейсов.

"Надо также учитывать нынешний рост количества рейсов в Турцию и из ряда других стран – в совокупности такие тенденции и обусловили неожиданные осложнения на направлении", - отмечают в авиакомпании.