Украина В Украине подняли прожиточный минимум, размер каких выплат изменится: «Составит 18 540 гривен»

2021-07-03 14:30

В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум, что повлечет за собой повышения ряда выплат

Так, общий показатель ПМ увеличивается с 2 189 гривен до 2 294 гривен (в декабре его повысят до 2 393 гривен).

Стоит отметить, что прожиточный минимум не одинаковый для различных групп украинцев. После изменений он составит:

для лиц, утративших трудоспособность, — 1 854 гривен (в декабре вырастет до 1 934 гривен);

для детей до 6 лет — 2 013 гривен (в декабре — 2 100 гривен);

для трудоспособных — 2 379 гривен (в декабре — 2 481 гривен);

для детей 6−18 лет — 2 510 гривен (в декабре — 2 618 гривен).

Повышение прожиточного минимума повлияет на такие выплаты:

минимальную пенсию по возрасту поднимут на 85 гривен до 1 854 гривен для тех, кто имеет достаточный страховой стаж (35 лет у мужчин и 30 у женщин).

максимальный размер пенсии составит 18 540 гривен. А у судей в отставке пенсия может быть гораздо больше — их не ограничивают.

пенсии за особые заслуги, инвалидам войны повысят на 306−552 гривен, участникам боевых действий - на 140 гривен, чернобыльцам с инвалидностью - на 191−242 гривен

вырастет размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и тому подобное.

В Пенсионном фонде также сообщают об увеличении ряда доплат, в частности, за сверхнормативный стаж. Гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 2021 года, и тем, чья пенсия этом году еще не пересчитывалась в связи с увеличением ПМ и минимальной зарплаты, не индексировалась с коэффициентом 1,11, добавят 100 гривен.