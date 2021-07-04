Украина Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на следующую неделю

2021-07-04 12:30

 

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.

Об этом  разсказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно и незначительно.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,46 грн до 27,38 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,33/27,35 до 27,39/27,41 грн (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,25/27,48 до 27,20/27,42 (-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8%. «Столь незначительная и разнонаправленная динамика курса говорит о том, что он нашел свое временное равновесие вблизи текущих уровней», — добавил аналитик.

 

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