Украина Зеленский: Украина получит военное судно

2021-07-04 14:30

Собственный военный корабль Украина получит в конце 2023 года. Также ожидается поставка турецких беспилотников Bayraktar.

Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль. К строительству судна уже приступили в Турции. Его достройка будет производиться в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023", - сказал Зеленский во время выступления перед Военно-морскими силами Украины в ходе своего визита в Одесскую область 4 июля.

Зеленский добавил, что также в ближайшем времени ожидается поставка турецких беспилотников Bayraktar. Их передадут украинской морской авиации.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar", - сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил США с Днем независимости.