Политика "Газпром" отказался увеличить транзит газа через Украину

2021-07-05 17:20

 

Российский "Газпром" не стал бронировать мощности на следующий газовый год через Польшу и Украину на годовых аукционах. Аукционы прошли на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

Об этом сообщает РБК-Украина.'

"Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд куб. м на год - это 109 млн куб. м в сутки).

В то же время, польский Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки.

Первоначально ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в стуки, но потом предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки.

"Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах", - говорится в сообщении.

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