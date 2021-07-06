Украина Диджитализация: с сегодняшнего дня банки будут автоматически списывать долги за услуги ЖКХ с карточек украинцев

2021-07-06 12:23

С 6 июля со счетов украинцев банки будут автоматически списывать долги. Соответствующий приказ № 1061/5 выдало Министерство юстиции Украины.

Раньше такая процедура применялась только в отношении должников по алиментам, но теперь ее расширили на другие виды долгов. Арест счетов может быть наложен за долги по уплате кредита или процентов по нему, за долги по уплате алиментов, жилищно-коммунальных услуг и неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Возможность автоматически списывать долги предоставили следующим банкам:

"ПриватБанк";

Monobank;

"ТАСкомбанк";

"Окси Банк";

"Банк Восток";

"Индустриалбанк";

"ПроКредит Банк".

Раньше, если кто-то задолжал деньги, в частности алименты, это нужно было доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращает деньги, то начинает работать Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут добиться списания денег с банковских счетов должника. Но, чтобы арестовать счета должников, нужно было найти, то есть разослать запросы во все 73 украинских банка – пакет документов по почте. При этом банки могли не раскрыть информацию о состоянии счета должника. А если вскрыли, то исполнитель снова был вынужден отправлять по почте документы с требованием арестовать счета.

Теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. Исполнитель знает, сколько средств на счету, однако сможет арестовать только нужную сумму, а не все, что есть.

Отметим, что для списания средств по-прежнему нужно будет решение суда. Упрощается только сама процедура списания – она будет автоматизированной.

Как будет происходить процедура списания средств?

Исполнитель (государственный или частный) с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника;

Банки не позднее, чем через час рабочего времени после получения требования, с помощью системы автоматизированного ареста средств присылают исполнителю соответствующую информацию;

Исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств;

Банки накладывают арест на средства, находящиеся на счетах должника, и сообщают об этом исполнителю с помощью системы автоматизированного ареста;

Исполнитель при наличии средств на счете должника с помощью АСИП создает и направляет в соответствующие банки платежные требования на принудительное списание средств;

Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, из которых средства попадают к взыскателям.