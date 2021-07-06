Украина Новые правила приема украинцев на работу: в Кабмине объяснили, что изменится и как будут платить

2021-07-06 19:20

 

В Украине намерены реформировать сферу трудовых отношений, чтобы детенизировать экономику

К чему стоит готовиться простым украинцам, пишет «Обозреватель».

Отмечается, что "Слуги народа" планирует провести новую реформу, правда, сейчас проходит только подготовительный этап – при участии Минфина проводятся необходимые расчеты. Но никакие предложения официально не обнародуют.

При этом Кабинет министров решил ввести "признаки работы", которые будут влиять на трудоустройство. Соответствующий законопроект на днях зарегистрировали в правительстве и вскоре передадут в парламент.

«По новому проекту работодатель обязан принять на работу, если есть хотя бы три из семи признаков официального трудоустройства на полный рабочий день», - говорится в материале.

Итак, названы следующие признаки трудовых отношений:

  • работа выполняется на согласованном рабочем месте, соблюдается график и трудовой распорядок;
  • работа постоянная, и, как правило, не предусматривает конкретного результата за определенный период времени;
  • работодатель устанавливает продолжительность рабочего времени;
  • систематически выплачивается вознаграждение за работу;
  • сотрудник лично выполняет профессиональные обязанности под присмотром того, в интересах кого выполняется задача;
  • сотруднику компенсируют командировки и другие расходы, которые связаны с выполнением задач;
  • сотруднику обеспечивают условия труда (инструменты, оборудование и т.д).
subscriber subscriber

Еще по теме

Лукашенко пригрозил Западу из-за новых санкций

2021-07-06 19:40

Грозы, град и шквалы: какие регионы Украины завтра накроет непогода

2021-07-06 18:40

Долги за коммуналку и штрафы будут снимать со счетов украинцев в банках

2021-07-06 17:20

​На какие COVID-вакцины могут рассчитывать украинцы: главный санврач раскрыл все детали

2021-07-05 20:40

Еще новости в разделе "Украина"

Новые правила приема украинцев на работу: в Кабмине объяснили, что изменится и как будут платить

2021-07-06 19:20

Грозы, град и шквалы: какие регионы Украины завтра накроет непогода

2021-07-06 18:40

Долги за коммуналку и штрафы будут снимать со счетов украинцев в банках

2021-07-06 17:20

ПФУ показал, что происходит с выплатами пенсий в июле

2021-07-06 16:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Новые правила приема украинцев на работу: в Кабмине объяснили, что изменится и как будут платить 2021-07-06 19:20
Грозы, град и шквалы: какие регионы Украины завтра накроет непогода 2021-07-06 18:40
Долги за коммуналку и штрафы будут снимать со счетов украинцев в банках 2021-07-06 17:20
ПФУ показал, что происходит с выплатами пенсий в июле 2021-07-06 16:40