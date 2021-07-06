Украина Новые правила приема украинцев на работу: в Кабмине объяснили, что изменится и как будут платить

2021-07-06 19:20

В Украине намерены реформировать сферу трудовых отношений, чтобы детенизировать экономику

К чему стоит готовиться простым украинцам, пишет «Обозреватель».

Отмечается, что "Слуги народа" планирует провести новую реформу, правда, сейчас проходит только подготовительный этап – при участии Минфина проводятся необходимые расчеты. Но никакие предложения официально не обнародуют.

При этом Кабинет министров решил ввести "признаки работы", которые будут влиять на трудоустройство. Соответствующий законопроект на днях зарегистрировали в правительстве и вскоре передадут в парламент.

«По новому проекту работодатель обязан принять на работу, если есть хотя бы три из семи признаков официального трудоустройства на полный рабочий день», - говорится в материале.

Итак, названы следующие признаки трудовых отношений: