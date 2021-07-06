Украина Автоматическое списание долгов: в банке рассказали, что механизма до сих пор нет

2021-07-06 20:40

Механизма автоматического списания средств с банковских счетов должников до сих пор нет. Об этом рассказал представитель ПриватБанка Олег Серга.

Представитель банка отметил, что с сегодняшнего дня ничего существенно не изменилось.

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"В Украине еще нет механизма того, как возможно списание задолженности со счетов украинцев, то есть эта цель есть, но пока нет ни одного механизма, как это сделать. Минюст выдал этот приказ, но исполнительная служба сейчас не может это делать, поскольку нет механизма", - отметил Серга.

Детали

По его словам, над этим сейчас работают рабочая группа Минюста и банковская система. "Но когда этот механизм будет (а для этого нужно вносить изменения в нормативные и законодательные акты) - тогда он заработает. Этот процесс, который был начат Минюстом, о такой возможности, когда он будет утвержден на всех уровнях, тогда Минюст будет говорить, как это все будет проходить", - пояснил Серга.

После же внедрения такого механизма, банкам не придется блокировать счета должника.

"Сейчас какое есть продвижение, если полгода назад, или год назад исполнители давали банкам постановление на арест всех счетов и банки его выполняли, то сейчас исполнитель предоставляет постановление, например, что клиент задолжал 340 гривен, у него эту сумму автоматически спишут и не будут блокировать все счета, как это было раньше. Но когда это будет и как, никто не знает точно, пока у нас такой возможности нет", - пояснил Серга.

Также он добавил, что такое списание не коснется кредитных средств, а только личных средств должника. Кроме того, он добавил, что большинство исполнительных постановлений, поступающих в банки относительно арестов счетов клиентов - это уплачивание штрафов за ПДД, это небольшие суммы - 200-500-700 грн.

"И когда система, о которой говорят, заработает, это будет делаться через постановление, автоматически. Когда банку приходит постановление об аресте или списании средств, банку ничего не остается, как его выполнить мгновенно", - сообщил представитель банка.

Что касается автоматической системы подачи постановлений, то ее тестируют уже полтора года, и она значительно ускоряет поступление информации от исполнительной службы банка.

Дополнение

Министерство юстиции с 6 июля позволило банкам списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. Ранее исполнители и банки могли принудительно взимать только средства за неуплату алиментов. А теперь эта система может работать со всеми исполнительными производствами: за неуплату штрафа за нарушение ПДД, за неуплату кредита или процентов по нему, за долг по коммуналке и тому подобное. Списать долги могут у всех людей, попавших в Единый реестр должников.