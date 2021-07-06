Украина Сколько платят украинцам за сбор ягод в Польше и на родине: сравнение зарплат и условий

2021-07-06 21:40

С началом сезона сбора ягод украинским и польским работодатели приходится соревноваться в уровне зарплат для рабочих. Кроме размера дохода имеют значение и условия труда.

Об том, сколько можно заработать на сборе ягод в Польше и Украине.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что размер зарплаты сборщика ягод напрямую зависит от погодных условий.

"За сбор ягод в Польше в этом году платят от 800 до 1200 долларов в месяц. Но если идет дождь – ты не выйдешь в поле, а плата идет именно за объем собранного. Также, если неурожай – где-то заморозки, где-то не успела ягода созреть и т.д. – это тоже влияет на итоговый заработок”, - разъяснил эксперт.

Он заметил, что для получения хорошей оплаты нужно собрать не меньше 40 кг ягоды в день.

Украинские фермеры за сбор голубики и малины обещают ежедневный заработок в сумме 400-600 грн. В Польше за ту же работу можно получить уже 800-1000 грн.

Руководитель фермерского хозяйства "Файна поляна" Тарас Андрийчук заявил, что заплатит больше, если будет не хватать рук. Кроме того он сказал, что получает много звонков от желающих работать.

Плюсом работы в Украине фермеры называют нормированный рабочий день, который длится с 9:00 до 18:00 часов. В то же время в Польше сборщики могут работать с 6:00 утра до 12:00 ночи.