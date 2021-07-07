Украина В Украине резко подорожают яйца: сколько будут стоить и с чем это связано

2021-07-07 16:20

В Украине яйца могут подорожать почти вдвое и достигнуть стоимости примерно 40 гривен за десяток. Это связанно с тем, что в 2021 году объемы производства этой продукции рекордно снизились.

Об этом сообщило издание "РБК Украина".

При этом цена десятка яиц может повыситься уже со следующего месяца, предупредила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Ливтин.

"Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца, и она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны", — предупреждает эксперт.

Как уже отмечалось выше, такая тенденция связанна с тем, что в этом году рекордно снизились объемы производства яиц. В начале 2021 года по этой причине яйца уже подорожали на 25%.

Производство яиц, в свою очередь, тесно привязано к ценам на кормовые культуры для птицы. А они в этом году подорожали на 60%. Это привело к тому, что, без повышения цен, при производстве яиц аграрии работали бы себе в убыток.

Стоит отметить, что такого в Украине не наблюдалось уже примерно 20 лет.

При этом есть еще один довольно весомый фактор, который спровоцировал подорожание. Речь идет об экспорте. В 2021 году он снизился почти в два раза.

"В июне 2021 цена на основные кормовые культуры - пшеницу и кукурузу - выросла на 60%, в то же время цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности", — объяснила Литвин.