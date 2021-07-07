Украина В НБУ рассказали, как самостоятельно распознать фальшивые гривны

2021-07-07 18:40

 

В Национальном банке Украины рекомендуют проверять подлинность гривенных банкнот в три этапа: сначала проверить купюры на ощупь, потом посмотреть через них на свет, а потом изменить угол наклона.

Об этом сообщили в НБУ.

В Нацбанке напоминают, что проверка на подлинность заключается в проверке рельефа банкноты, наличия водяных знаков и элементов защиты с кинетическим эффектом. Поэтому для выявления подделки рекомендуется:

  • Проверить банкноту на ощупь

Нужно прочувствовать банкнотную бумагу, которая отличается от обычной, а также рельефность изображения с лицевой стороны. В частности, нужно ощупать надписи и изображения, а также фрагмент портрета.

  • Посмотреть на банкноту на свет

Необходимо осмотреть водяные знаки - при рассмотрении банкноты на свету проявляется портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала. Также таким способом можно проверить сквозной элемент (совмещенное изображение). 

  • Изменить угол наклона банкноты

Так можно проверить элементы защиты с кинетическим эффектом - при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а также наблюдается кинетический эффект - постепенные изменения и переходы цветов.

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