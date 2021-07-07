Украина В Украине планируют повысить соцвыплаты при рождении третьего ребенка

2021-07-07 19:00

В Украине денежную помощь при рождении третьего и каждого следующего ребенка могут повысить до 150 тысяч гривен. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект №5585-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В ходе заседания комитет рассмотрел правительственный проект закона №5585 и три альтернативных к нему.

Закон Кабинета министров предлагает установить размер указанного пособия в сумме 50 тысяч гривен (сейчас она составляет 41 280 гривен). В документе прописано ежегодное увеличение размера пособия на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, который утверждает КМУ.

В свою очередь, законопроект №5585-1 предусматривает назначать пособие при рождении первого ребенка - 50 тысяч гривен, второго ребенка - 100 тысяч гривен, третьего и каждого следующего ребенка - 150 тысяч гривен.

«Члены комитета предложили поддержать проект закона №5585-1, поскольку в нем предлагается оптимальное соотношение выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка», - указано в сообщении.