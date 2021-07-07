Украина ПФУ показал, на сколько повысили пенсии судьям, военным и остальным украинцам

2021-07-07 20:20

По состоянию на 1 апреля 2021 средняя пенсия в Украине составила 3724 гривен, что на 217 гривен больше, чем в прошлом году.

Об этом говорится на вебпортале Пенсионного фонда Украины.

С начала нового года в Украине изменилось начисления пенсий. Так, судьям повысили выплаты до 77 387 гривен (было 67 961 гривен), военным - до 6560 гривен (было 5583 гривен), а средняя пенсия увеличилась до 3724 гривен (было 3507 гривен).

Как отмечает Прямой, максимальный размер пенсий в Украине ограничен десятью минимальными. Однако это правило не действует для судей, выплаты которым вычисляют вообще по другой формуле.

Их пенсия составляет примерно 80% от зарплаты. Все остальные украинцы могут претендовать лишь на 35% от расчетного заработка максимум. Более того, размер этого заработка значительно меньше зарплаты.