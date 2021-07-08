В Украине банки будут штрафовать за неэтичное взыскание долгов

Сумма штрафов может колебаться 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 100 до 136 000 гривен) в зависимости от вида нарушения.
Для банков при нарушении требований этического поведения во время урегулирования просроченной задолженности предусмотрены штрафы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что теперь Нацбанк имеет право применять санкции к банкам, которые нарушают права должников, - письменное предостережение или штрафы.
Сумма штрафов может колебаться 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 100 до 136 000 гривен) в зависимости от вида нарушения.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подписал закон о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности.