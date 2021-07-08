Рябцев также подчеркнул, что дестабилизирующим фактором может стать регулирование цен на топливо со стороны Минэкономики, которое для расчета предельных цен использует баржевые поставки топлива до побережья Северного моря.

«Эти котировки не имеют никакого отношения к реальному ценообразованию в Украине. Привязка к ним играет сейчас дурную шутку со всеми автомобилистами. Мы то думали, что ограничение розничной наценки приведет к снижению цен, а теперь получается, что потребитель получает рост цен. Трейдеры бы не поднимали цены, если бы не рекомендации Минэкономики», – объясняет эксперт.

 

 

 

 