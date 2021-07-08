Украина Эксперт рассказал, из-за чего могут измениться цены на бензин

2021-07-08 21:20

Цены на бензин в Украине до конца лета расти не должны. Подорожание нефтепродуктов на мировом рынке может компенсироваться укреплением гривны.

Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Эксперт считает, что повлиять на стабильность цен на бензин может госрегулирование.

Рябцев отметил, что на стоимость бензина влияют три группы факторов – цены нефтепродуктов на границей, курс гривны и спрос.

«По нашим прогнозам, котировки на нефть и нефтепродукты, к которым привязаны цены на границе Украины, дальше расти не будут. По инерции, цены на границе могут подорожать еще на 5-7%. Но с другой стороны, в течение лета, и в прошлом году, и годом ранее, НБУ искусственно поддерживал курс гривны и способствовал ее укреплению. Это происходит и сейчас. Без каких либо экономических обоснований курс гривны растет, и будет расти, по меньшей мере, до празднования Дня Независимости. Спрос останется тем же. Потому и нефтепродукты на АЗС должны остаться в той же цене, в которой они будут через неделю, когда исчерпают уже заложенный ресурс подорожания», – объяснил эксперт.