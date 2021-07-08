Эксперт рассказал, из-за чего могут измениться цены на бензин
2021-07-08 21:20
Цены на бензин в Украине до конца лета расти не должны. Подорожание нефтепродуктов на мировом рынке может компенсироваться укреплением гривны.
Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.
Эксперт считает, что повлиять на стабильность цен на бензин может госрегулирование.
Рябцев отметил, что на стоимость бензина влияют три группы факторов – цены нефтепродуктов на границей, курс гривны и спрос.
«По нашим прогнозам, котировки на нефть и нефтепродукты, к которым привязаны цены на границе Украины, дальше расти не будут. По инерции, цены на границе могут подорожать еще на 5-7%. Но с другой стороны, в течение лета, и в прошлом году, и годом ранее, НБУ искусственно поддерживал курс гривны и способствовал ее укреплению. Это происходит и сейчас. Без каких либо экономических обоснований курс гривны растет, и будет расти, по меньшей мере, до празднования Дня Независимости. Спрос останется тем же. Потому и нефтепродукты на АЗС должны остаться в той же цене, в которой они будут через неделю, когда исчерпают уже заложенный ресурс подорожания», – объяснил эксперт.
Рябцев также подчеркнул, что дестабилизирующим фактором может стать регулирование цен на топливо со стороны Минэкономики, которое для расчета предельных цен использует баржевые поставки топлива до побережья Северного моря.
«Эти котировки не имеют никакого отношения к реальному ценообразованию в Украине. Привязка к ним играет сейчас дурную шутку со всеми автомобилистами. Мы то думали, что ограничение розничной наценки приведет к снижению цен, а теперь получается, что потребитель получает рост цен. Трейдеры бы не поднимали цены, если бы не рекомендации Минэкономики», – объясняет эксперт.