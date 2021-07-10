Украина Водители в Украине смогут заработать на нарушителях ПДД: сколько будут платить

2021-07-10 11:30

 

В Украине запустят мобильное приложение, с помощью которого водители смогут фиксировать на видео нарушителей ПДД. Также на этом смогут зарабатывать.

Об этом сообщает "Твоя машина".

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий рассказал, что украинские водители смогут сообщать о нарушениях в правоохранительные органы с помощью специального приложения, которое будет отправлять видеоматериалы в зашифрованном формате.

Водителю, который сообщил о нарушителе, начислят 10% от штрафа. Соответственно, чем больше "надзор", тем больше заработок.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на выходные 10 - 11 июля: украинцев ждет жаркий летний уикенд

2021-07-09 21:36

Владельцев электросамокатов, моноколёс и гироскутеров обяжут соблюдать ПДД - в Раду внесен законопроект

2021-07-09 12:05

В Украине установлен второй за два дня рекорд вакцинации, за сутки привили 109 тыс человек

2021-07-09 11:20

В Минздраве спрогнозировали, как четвертая COVID-волна ударит по Украине

2021-07-08 21:40

Еще новости в разделе "Украина"

10 июля: что нельзя делать в день Самсона

2021-07-10 14:30

Выплата пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли важные цифры за июль: "Каждому пенсионеру..."

2021-07-10 13:00

Как новолуние в Раке отразится на всех знаках Зодиака. Гороскоп на 10 июля

2021-07-10 12:00

Водители в Украине смогут заработать на нарушителях ПДД: сколько будут платить

2021-07-10 11:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

10 июля: что нельзя делать в день Самсона 2021-07-10 14:30
Выплата пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли важные цифры за июль: "Каждому пенсионеру..." 2021-07-10 13:00
Как новолуние в Раке отразится на всех знаках Зодиака. Гороскоп на 10 июля 2021-07-10 12:00
Водители в Украине смогут заработать на нарушителях ПДД: сколько будут платить 2021-07-10 11:30