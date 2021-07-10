Украина Водители в Украине смогут заработать на нарушителях ПДД: сколько будут платить

2021-07-10 11:30

В Украине запустят мобильное приложение, с помощью которого водители смогут фиксировать на видео нарушителей ПДД. Также на этом смогут зарабатывать.

Об этом сообщает "Твоя машина".

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий рассказал, что украинские водители смогут сообщать о нарушениях в правоохранительные органы с помощью специального приложения, которое будет отправлять видеоматериалы в зашифрованном формате.

Водителю, который сообщил о нарушителе, начислят 10% от штрафа. Соответственно, чем больше "надзор", тем больше заработок.