Украина 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

2021-07-10 14:30

По преданию, Самсон обладал даром творить чудеса.

10 июля православные христиане вспоминают Самсона, который был сыном зажиточных и благочестивых римлян.

В нашем материале ниже - читайте, что нужно и нельзя делать в этот день, а также его главные приметы.

Самсон получил очень хорошее образование и выучился на медика. Всю свою жизнь он помогал и лечил нуждающихся в этом и не брал за это деньги.

По преданию, Самсон обладал даром творить чудеса, он излечил императора Юстиниана, правившего в то время, от тяжелой болезни. В награду тот построил больницу и приют для бедных, где святой служил до конца своих дней.

Слава о преподобном Самсоне распространилась по всему городу, и его дом стал убежищем для отчаявшихся. В 30 лет Самсон был рукоположен в священный сан святым патриархом Миной.

Преподобный Самсон много лет посвятил апостольским трудам и мирно скончался в весьма преклонном возрасте. Его мощи были погребены в церкви святого Мокия.

Главные приметы этого дня

На листьях конского щавеля появились липкие капельки сока – через два дня пойдет дождь.

Курчавые облака 10 июля плывут с северной стороны - будет засуха.

Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до самого бабьего лета.

Если облака плывут с запада - будет плохая погода.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя обманывать.

Подбирать на улице монеты;

Подолгу смотреться в зеркало;

Стирать вещи красного цвета.

Именины в этот день празднуют

Георгий (Юрий, Егор), Иван, Иоанна (Жанна), Мартин.