Украинцам рассказали, как получить субсидии сразу за два месяца: "До конца текущей недели..."

Украинцам выплатят субсидии сразу за два месяца
Об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.
В ведомстве отметили, что на это уже начали перечислять деньги - 1,1 миллиард гривен.
Всего можно будет получить выплаты за май и июнь этого года.
"До конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат", - сообщили в министерстве.
Для получателей помощи от государства есть нюанс - они смогут получить выплаты до конца месяца.
Отметим, что до мая этого года украинцы имели возможность получать субсидию как в наличной форме, так и на карту, но теперь выплаты будут проходить только "живыми деньгами".
В Минсоцполитики решили разъяснить несколько важных нюансов.
Так, если вы подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона, а средства перечислялись в Сбербанк, то вам необходимо все оформлять заново.
Также в ведомстве отметили, что выплаты идут только на счет заявителя.