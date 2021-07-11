Украина Украинцам рассказали, как получить субсидии сразу за два месяца: "До конца текущей недели..."

2021-07-11 10:30

 

Украинцам выплатят субсидии сразу за два месяца

Об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.

В ведомстве отметили, что на это уже начали перечислять деньги - 1,1 миллиард гривен.

Всего можно будет получить выплаты за май и июнь этого года.

"До конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат", - сообщили в министерстве.

Для получателей помощи от государства есть нюанс - они смогут получить выплаты до конца месяца.

Отметим, что до мая этого года украинцы имели возможность получать субсидию как в наличной форме, так и на карту, но теперь выплаты будут проходить только "живыми деньгами".

В Минсоцполитики решили разъяснить несколько важных нюансов.

Так, если вы подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона, а средства перечислялись в Сбербанк, то вам необходимо все оформлять заново.

Также в ведомстве отметили, что выплаты идут только на счет заявителя.

subscriber subscriber

Еще по теме

Выплата пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли важные цифры за июль: "Каждому пенсионеру..."

2021-07-10 13:00

Магия иголки: как исполнить желание привлечь удачу

2021-07-10 12:30

Водители в Украине смогут заработать на нарушителях ПДД: сколько будут платить

2021-07-10 11:30

Южнокорейская разведка раскрыла причину резкого похудения Ким Чен Ына

2021-07-09 19:28

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам рассказали, как получить субсидии сразу за два месяца: "До конца текущей недели..."

2021-07-11 10:30

10 июля: что нельзя делать в день Самсона

2021-07-10 14:30

Выплата пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли важные цифры за июль: "Каждому пенсионеру..."

2021-07-10 13:00

Как новолуние в Раке отразится на всех знаках Зодиака. Гороскоп на 10 июля

2021-07-10 12:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцам рассказали, как получить субсидии сразу за два месяца: "До конца текущей недели..." 2021-07-11 10:30
10 июля: что нельзя делать в день Самсона 2021-07-10 14:30
Выплата пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли важные цифры за июль: "Каждому пенсионеру..." 2021-07-10 13:00
Как новолуние в Раке отразится на всех знаках Зодиака. Гороскоп на 10 июля 2021-07-10 12:00