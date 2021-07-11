Банки имеют право на все финансовые услуги. Остальные участники рынка – только на те, на которые возьмут лицензии. Все они будут внесены в Реестр платежной инфраструктуры, вести который будет Нацбанк.
Платежные карты теперь смогут выпускать не только банки, но и другие структуры, предоставляющие финансовые услуги: почты, подразделения торговых сетей, даже кредитные союзы и ломбарды.
Появятся новые компании, которые будут предлагать платежные услуги: снятие наличных, переводы денег, те же платежные карты, кредиты, электронные деньги и др. В частности, появятся отдельные учреждения по выпуску электронных денег, новые платежные учреждения и другие.
С одной стороны, рынок платежных услуг расширится и конкуренция возрастет, что может привести к снижению тарифов на услуги (например, процентов за перевод денег). Но с другой стороны, новые игроки на этом рынке не смогут похвастать своей финансовой историей и вряд ли будут в глазах потребителей такими же надежными, как банки. Они также не застрахованы от банкротств и потери лицензий за нарушения правил, установленных НБУ. То есть, с одной стороны, потребители могут получить лучшие условия, чем сейчас, а с другой – новые риски.