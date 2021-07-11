Украина В Украине изменятся правила для платежей, карт, снятия и перевода денег

2021-07-11 14:00

В Украине изменили правила осуществления финансовых платежей с целью адаптировать условия в стране к законодательству Евросоюза и сформировать основания для интеграции платежной системы Украины с платежной системой ЕС.

Что изменит принятый Верховной Радой закон "О платежных услугах"...

Теперь все операции с деньгами будут называться платежными услугами и для них устанавливаются общие правила.

К финансовым платежным услугам относятся:

услуги по зачислению наличных денег на счета пользователей, открытие и обслуживание счетов;

услуги по снятию наличных денег со счета;

пользователя со счета на счет;

перевод денег без открытия счета;

выдача кредита и платежи по нему;

эмиссия платежных инструментов (например, карточек);

выпуск электронных денег и операции с ними.

Теперь предоставлять платежные услуги разрешено банкам, специальным платежным учреждениям (отечественным и филиалам зарубежных) и учреждениям электронных денег, учреждениям по предоставлению нефинансовых услуг. А кроме того – операторам почтовой связи, Нацбанку и органам государственной и местной власти.