2021-07-12 19:40

Накопительная пенсионная система полноценно в Украине еще не работает, однако уже сейчас граждане могут выбрать один из видов пенсионного страхования. При этом остатки накопленных средств, которые не выплатили до смерти пенсионера, завещать.

Об этом пишет «Хвиля».

Такие пенсии носят название пожизненные и, согласно закону, данная пенсионная выплата проводится за счет средств, учитываемых на накопительном пенсионном счете застрахованного лица, на индивидуальном пенсионном счете участника негосударственного пенсионного фонда, сумма и порядок выплаты которой определяются в договоре страхования пожизненной пенсии, заключенном со страховой организацией.

Отметим, что право получить выплату имеет сам пенсионер, достигнув пенсионного возраста, а также члены его семьи или наследники.

Виды пожизненных пенсий в Украине

Пожизненная пенсия с установленным периодом - ежемесячная выплата, осуществляемая в течение жизни пенсионера, но не менее чем в течение десяти лет со дня ее назначения. Право на ее получение после смерти пенсионера имеют наследники. Пожизненная обусловленная пенсия - ежемесячная выплата, осуществляемая в течение жизни пенсионера. Если при жизни пенсионеру выплатили меньше, чем оговорено в договоре, то разницу выплачивают наследникам. Пожизненная пенсия супругов - ежемесячная выплата, осуществляемая в течение жизни пенсионера, а после его смерти - его супругу (супруге), который (которая) достигли пенсионного возраста.

Как выбрать вид пожизненной пенсии, заключить договор и какие документы нужны?

Выбирать вид пожизненной пенсии пенсионер может, опираясь на данные в договоре, в частности это касается ставки инвестиционного дохода.

Размер пожизненной пенсии рассчитывается организацией в течение 3 рабочих дней после оплаты договора страхования пожизненной пенсии.

Для заключения договора страхования пожизненной пенсии участник накопительной системы пенсионного страхования должен подать в организацию пакет документов. При этом подача их осуществляется за месяц до наступления пенсионного возраста. В пакет документов входят:

заявление;

справку Пенсионного фонда о сумме средств на накопительном пенсионном счете пенсионера в Накопительном фонде;

справку из негосударственного пенсионного фонда о сумме средств на его пенсионном счете в данном фонде.

Отметим, что согласно законодательству, страховые организации не имеют права требовать у украинцев справки о состоянии их здоровья, а также расторгать договор досрочно по желанию сторон. Кроме того, наличие пожизненной пенсии учитывается при начислении минимальной пенсии по возрасту.