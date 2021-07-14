Украина В Укргидрометцентре назвали даты 40-градусной жары

2021-07-14 20:00

 

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко прогнозирует, что погода в середине июля может побить температурный рекорд.

Воздух может прогреться почти до +40 градусов в дневное время.

"С 15 по 18 июля будет вообще жесть, выше +35 градусов. +37 градусов, а где +37, там и +39 градусов", – уточнила она.

По словам синоптика, период жары связан с антициклоном, центр которого находится над Россией. Он оказывает влияние на большую часть территории Украины.

Антициклон может разрушиться только к 20-21 июля. Тогда можно ожидать существенного спада жары. "Температура спадет, как минимум, градусов на 5. До +30 градусов", – пообещала Адаменко. Но дожди в этот период маловероятны, добавила она.

Вместе с тем, как рассказала синоптик, из-за процессов глобального потепления на планете сегодня июльскую жару в Украине, приближающуюся к +40 градусам, уже вряд ли можно назвать отклонением от нормы. "Раньше норма была +35, сейчас +40 градусов", – заметила она.

Адаменко добавила, что в случае длительной жары может пострадать урожай поздних культур, в том числе кукурузы, сои, подсолнечника. Для растений также неблагоприятна ситуация, когда дневные температуры воздуха практически не отличаются от ночных, заметила синоптик.

 

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