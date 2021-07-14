Украина В Украине официально появятся "национальные легенды": кто будут эти люди

2021-07-14 21:40

В среду, 14 июля, Владимир Зеленский подписал Указ № 294/2021 "Об установлении знака отличия Президента Украины "Национальная легенда Украины".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает вручение этой награды гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Кроме этого знаком отличия могут быть отмечены украинцы за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и благотворительную и общественную деятельность.

Изображение награды будет утверждено по результатам всеукраинского конкурса, который проведет правительство.