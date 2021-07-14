Украина В Украине официально появятся "национальные легенды": кто будут эти люди

2021-07-14 21:40

 

В среду, 14 июля, Владимир Зеленский подписал Указ № 294/2021 "Об установлении знака отличия Президента Украины "Национальная легенда Украины".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает вручение этой награды гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Кроме этого знаком отличия могут быть отмечены украинцы за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и благотворительную и общественную деятельность.

Изображение награды будет утверждено по результатам всеукраинского конкурса, который проведет правительство.

subscriber subscriber

Еще по теме

Льготы для студентов в Украине: что изменилось в июле и кому подняли стипендии

2021-07-14 20:20

"Штраф до 180 тысяч гривен": в Украине стартовали массовые проверки, к кому придут инспектора

2021-07-14 18:00

Где и когда в Украине спадет жара и пройдут дожди

2021-07-14 16:40

За день вакцину от коронавируса получили более 100 тысяч украинцев

2021-07-14 14:21

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине официально появятся "национальные легенды": кто будут эти люди

2021-07-14 21:40

В Киеве с сегодняшнего дня отменили бумажные талоны в транспорте: способы оплаты

2021-07-14 21:20

Запрет коллекторам угрожать должникам: что предусматривает введенный в действие закон

2021-07-14 21:00

Льготы для студентов в Украине: что изменилось в июле и кому подняли стипендии

2021-07-14 20:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине официально появятся "национальные легенды": кто будут эти люди 2021-07-14 21:40
В Киеве с сегодняшнего дня отменили бумажные талоны в транспорте: способы оплаты 2021-07-14 21:20
Запрет коллекторам угрожать должникам: что предусматривает введенный в действие закон 2021-07-14 21:00
Льготы для студентов в Украине: что изменилось в июле и кому подняли стипендии 2021-07-14 20:20