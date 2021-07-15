Украина На границе Польши задержали пятерых украинцев с фальшивыми COVID-сертификатами

2021-07-15 11:39

На пограничном переходе Гребенное задержали пятерых украинцев. Они пытались въехать в Польшу с поддельными сертификатами о прививках против COVID-19.

Как сообщает «Польское радио», во время детальной проверки польские пограничники подтвердили, что сертификаты вакцинации были фальшивыми. Все мужчины были задержаны, а по делу начато производство по использованию фальшивых документов при пограничном контроле. После завершения процессуальных действий путешественники также получили административные решения об отказе во въезде в Польшу и их вернули в Украину.

Всего в этом году пограничники уже обнаружили примерно 500 подделок различных документов, поданных на проверку в пунктах пропуска с Беларусью и Украиной в Люблинском воеводстве. Использование ложных документов как аутентичных, может наказываться штрафом, ограничением свободы или лишением свободы от 3 месяцев до 5 лет.

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