Жизнь видео В Польше объяснили, почему задержали Усика и надели наручники

2024-09-18 18:26

 

Пограничники уверяют, что наручники были мерой пресечения для украинского чемпиона мира.

Наручники на Александра Усика надели, потому что он много жестикулировал, и это была мера пресечения. Так объяснили свои действия в отношении украинского чемпиона мира по боксу польские пограничники.

Как рассказал изданию Dziennik Polski, майор пограничной службы Яцек Михаловский, Александра Усика и еще одного мужчину сняли с рейса, в связи с чем они потеряли статус пассажиров.

Они не захотели выходить на посадку, когда их вызвала служба безопасности аэропорта, поэтому нас вызвали, чтобы разобраться с этим вопросом.

Одевание наручников было связано с позой господина, оба мужчины много жестикулировали, поскольку были недовольны тем, что не улетели. Поэтому одевание наручников было полностью мерой пресечения, в офисных помещениях снятие наручников произошло немедленно", - объяснил Михаловский.

Напомним, что инцидент произошел накануне поздно вечером. Украинский боксер Александр Усик был неожиданно арестован в аэропорту Кракова, когда он пытался вылететь в тренировочный лагерь в Испании.

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