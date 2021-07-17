Президент одобрил налоговую амнистию для украинцев: что это значит

2021-07-17 10:30

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы 1539-9 и 1542-9, которые вводят налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет украинцам добровольно задекларировать свои активы, а второй - освобождает от ответственности.

"Документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику дополнительных ресурсов", - пояснили в пресс-службе главы государства.

Украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

В декларации можно указать валютные ценности, кроме налички, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в частности объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц в Украине и за рубежом. Информацию об источниках происхождения задекларированных активов указывать не надо.

Из задекларированных активов гражданам придется оплатить сбор:

5% из валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине;

9% из валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом;

2,5% из номинальной стоимости государственных облигаций Украины приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

Второй закон позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.