Украина Укрпочта значительно повышает тарифы: названа причина

2021-07-17 14:00



"Укрпочта" на 20% повышает тарифы на универсальные почтовые услуги.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

"Согласно расчетам, решение НКРС № 263 от 16.07.2021 предусматривает повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%", - говорится в сообщении.

Подорожание объясняют следующими факторами:

увеличение минимальной заработной платы

увеличение платы за входную часть тарифа, который платит нацоператор почтовой связи иностранным операторам за отправку и перевозки корреспонденции

ожидаемый индекс инфляции в Украине 107,3%

тарифы не учитывают заложенной в тариф рентабельности и фактические финансово-экономические показатели деятельности "Укрпочты"

Важно отметить, что "Укрпочта" с просьбой повысить тарифы обращалась к НКРСИ шесть раз. К тому же просила еще больший процент - 30-40%.