Укрпочта значительно повышает тарифы: названа причина

"Укрпочта" на 20% повышает тарифы на универсальные почтовые услуги.
Об этом сообщает пресс-центр Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
"Согласно расчетам, решение НКРС № 263 от 16.07.2021 предусматривает повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%", - говорится в сообщении.
Подорожание объясняют следующими факторами:
Важно отметить, что "Укрпочта" с просьбой повысить тарифы обращалась к НКРСИ шесть раз. К тому же просила еще больший процент - 30-40%.