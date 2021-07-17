Украина Укрпочта значительно повышает тарифы: названа причина

2021-07-17 14:00


"Укрпочта" на 20% повышает тарифы на универсальные почтовые услуги.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

"Согласно расчетам, решение НКРС № 263 от 16.07.2021 предусматривает повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%", - говорится в сообщении.

Подорожание объясняют следующими факторами:

  • увеличение минимальной заработной платы
  • увеличение платы за входную часть тарифа, который платит нацоператор почтовой связи иностранным операторам за отправку и перевозки корреспонденции
  • ожидаемый индекс инфляции в Украине 107,3%
  • тарифы не учитывают заложенной в тариф рентабельности и фактические финансово-экономические показатели деятельности "Укрпочты"

Важно отметить, что "Укрпочта" с просьбой повысить тарифы обращалась к НКРСИ шесть раз. К тому же просила еще больший процент - 30-40%.

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