Украина Украинцам рассказали о переходе на электронные трудовые книжки

2021-07-18 15:00

 

Пенсионный фонд рассказал, как в Украине будет осуществляться переход на электронные трудовые книжки и как он повлияет на выход граждан на пенсию.

Об этом можно прочитать в посте ПФУ в Facebook.

Он написал, что оцифровка трудовых книжек будет проходить в течение 5 лет. При этом даже по истечении этого срока работник будет иметь право пользоваться, как электронной, так и бумажной трудовой.

Информацию о трудовой деятельности гражданина включают в Реестр застрахованных лиц на основании оцифрованных или сканированных копий документов, заверенных КЭП и поданных работником либо работодателем через web-портал электронных услуг ПФУ.

Электронная версия трудовой книжки будет включать данные о стаже гражданина, о его приемах на работу, увольнениях, переводах.

Человек может просмотреть сведения о своем страховом или трудовом стаже в личном кабинете на портале е-услуг ПФУ (Pfu.gov.ua). Кроме того, доступ к электронной трудовой можно получить, установив на смартфон приложение «Пенсионный фонд».

Введение электронной трудовой – это предпосылка для автоназначения пенсии по возрасту при достижении необходимого возраста, без необходимости личного обращения в отделение ПФУ.

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Укрпочта значительно повышает тарифы: названа причина 2021-07-17 14:00