В Украине запущена новая версия системы электронных платежей

Новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины – СЭП-4.1 заработала в Украине. Она имеет функциональность мгновенных кредитных переводов, уже доступных в десяти банках. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно, и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины", - сказано в сообщении.
Непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЭП сегодня уже подключились:
Постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП (в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов СЭП), чтобы предлагать своим клиентам качественные и быстрые платежные услуги.
"реализация функциональности мгновенного перевода СЭП... создает условия для дальнейшего усовершенствования платежной инфраструктуры страны", - добавили в пресс-службе.