Экономика В Украине запущена новая версия системы электронных платежей

2024-12-02 15:39

Новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины – СЭП-4.1 заработала в Украине. Она имеет функциональность мгновенных кредитных переводов, уже доступных в десяти банках. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно, и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины", - сказано в сообщении.

Непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЭП сегодня уже подключились:

  • Национальный банк;
  • Сбербанк
  • КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК
  • СКАЙ БАНК
  • КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
  • УКРСИББАНК
  • Укрэксимбанк
  • ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
  • СЕНС БАНК
  • Альтбанк
  • Идея Банк.


Постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП (в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов СЭП), чтобы предлагать своим клиентам качественные и быстрые платежные услуги.

"реализация функциональности мгновенного перевода СЭП... создает условия для дальнейшего усовершенствования платежной инфраструктуры страны", - добавили в пресс-службе.

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