Экономика В Украине запущена новая версия системы электронных платежей

2024-12-02 15:39

Новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины – СЭП-4.1 заработала в Украине. Она имеет функциональность мгновенных кредитных переводов, уже доступных в десяти банках. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



"Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно, и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины", - сказано в сообщении.



Непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЭП сегодня уже подключились:





Национальный банк;

Сбербанк

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК

СКАЙ БАНК

КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ

УКРСИББАНК

Укрэксимбанк

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

СЕНС БАНК

Альтбанк

Идея Банк.



Постепенно к ней должны подключиться все участники СЭП (в зависимости от их внутренних графиков внедрения мгновенных переводов СЭП), чтобы предлагать своим клиентам качественные и быстрые платежные услуги.



"реализация функциональности мгновенного перевода СЭП... создает условия для дальнейшего усовершенствования платежной инфраструктуры страны", - добавили в пресс-службе.