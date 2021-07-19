Украина Грозовые ливни с градом и шквальным ветром - в Украине объявлено штормовое предупреждение

2021-07-19 12:22

В Украину после затяжной жары пришло похолодание и сильные дожди. Осадки ожидаются в большинстве областей. Тем временем, от предыдущей непогоды в Украине остаются обесточенными 170 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в Украине ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Карпатах ожидаются значительные дожди; в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, в Украину пришло долгожданное похолодание. На западе страны днем температура воздуха опустилась до +24+29, но во всех других областях все еще жарко - до +35.