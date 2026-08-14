Життя Як захистити кота чи собаку від спеки: перші ознаки гіпертермії та екстрені кроки для порятунку життя тварини

2026-08-14 16:29

Профілактика перегріву тварин полягає в наявності свіжої води, затінку та спокою в пікові години, а в разі теплового удару потрібно терміново забрати улюбленця із сонця, поступово знизити температуру його тіла та проконсультуватися з фахівцем. ЗМІ зібрали головні поради щодо домашніх улюбленців в спекотні дні.

Чому спека небезпечна для котів і собак

У собак ризик отримання теплового удару збільшується під час спекотної погоди або високої вологості, після інтенсивних фізичних навантажень, а також у літніх тварин, тварин із надмірною вагою, короткозобих, з густою або темною шерстю, а також при наявності хвороб серцево-судинної або дихальної системи. Коти теж можуть перегріватися, особливо якщо вони опинилися в закритому душному приміщенні.

Найбільш небезпечна ситуація - залишити домашнього улюбленця в закритому автомобілі навіть на короткий час: салон швидко нагрівається, а ризик для тварини різко підвищується. Не залишайте її там без нагляду. Не залишайте тварину в закритому автомобілі навіть на короткий час

Ознаки перегріву, за яких не можна чекати

Ознаки небезпеки у собаки включають сильне дихання, рясне слиновиділення, блювання, діарею, слабкість, сплутаність свідомості, судоми або втрату свідомості. У кота перегрів може проявлятися в формі прискореного дихання, слинотечі, слабкості, блювання, діареї або колапсу.

Якщо ваша тварина не може стояти, втрачає свідомість, має судоми, важко дихає або її стан швидко погіршується, це вимагає термінового втручання. Негайно зателефонуйте до ветеринарної клініки та повідомте, що ви привозите тварину з підозрою на тепловий удар.

Що зробити до консультації з ветеринаром

Перенесіть тварину в тінь або прохолодне приміщення. Припиніть будь-яку активність.

Почніть охолодження прохолодною, але не крижаною водою. Обережно змочуйте шерсть і забезпечте рух повітря вентилятором.

Запропонуйте воду, якщо тварина при свідомості й може ковтати. Не вливайте воду силоміць - це може призвести до захлинання.

Продовжуйте шлях до ветеринарної клініки в прохолодному, добре провітрюваному транспорті. Не відкладайте огляд, навіть якщо після охолодження тварині стало краще.

Уникайте використання крижаної води, крижаних ванн, льоду або спирту для різкого охолодження. Не обгортайте тварину вологим матеріалом занадто щільно: це може утримувати тепло біля її тіла. Замість цього змочуйте шерсть і підтримуйте повітряний потік.