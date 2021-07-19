Украина Получателям субсидий готовят масштабные проверки - инспекторы будут ходить по квартирам

2021-07-19 14:21

Минсоцполитики готовит в Украине масштабные проверки получателей субсидий. Будет проводиться инспекция непосредственно в домах тех, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает.

"Утвердить порядок осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки",- указано в соответствующем проекте постановления Кабмина.

Так, инспекторы будут иметь полномочия осуществлять проверку в домах получателей социальной помощи. Также это будет касаться и тех, кто претендует на получение субсидии.

"Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, влияющих на установление права на получение социальной поддержки и определения ее размера)",- говорится в документе.

В случае препятствования получателями социальной поддержки (членами их семей/домохозяйств) посещению уполномоченным лицом их места проживания субсидии будут приостанавливаться.