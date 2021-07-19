Украина Получателям субсидий готовят масштабные проверки - инспекторы будут ходить по квартирам

2021-07-19 14:21

Минсоцполитики готовит в Украине масштабные проверки получателей субсидий. Будет проводиться инспекция непосредственно в домах тех, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает.

"Утвердить порядок осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки",- указано в соответствующем проекте постановления Кабмина.

Так, инспекторы будут иметь полномочия осуществлять проверку в домах получателей социальной помощи. Также это будет касаться и тех, кто претендует на получение субсидии.

"Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, влияющих на установление права на получение социальной поддержки и определения ее размера)",- говорится в документе.

В случае препятствования получателями социальной поддержки (членами их семей/домохозяйств) посещению уполномоченным лицом их места проживания субсидии будут приостанавливаться.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам рассказали, как получить субсидии сразу за два месяца: "До конца текущей недели..."

2021-07-11 10:30

Когда украинцы получат субсидии: названы сроки

2021-07-08 17:20

Сегодня у жителей Харькова будут проверять документы и досматривать авто

2021-07-06 12:40

​Оформление субсидии: когда можно записаться в очередь на подачу документов

2021-06-19 10:00

Еще новости в разделе "Украина"

Получателям субсидий готовят масштабные проверки - инспекторы будут ходить по квартирам

2021-07-19 14:21

КАРТА Прогноз погоды на неделю: дожди с грозами продержатся до пятницы, температура местами упадет до +12°C

2021-07-19 14:00

Грозовые ливни с градом и шквальным ветром - в Украине объявлено штормовое предупреждение

2021-07-19 12:22

На Одесской трассе фура на полном ходу снесла патрульное авто, погиб полицейский

2021-07-19 11:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Получателям субсидий готовят масштабные проверки - инспекторы будут ходить по квартирам 2021-07-19 14:21
КАРТА Прогноз погоды на неделю: дожди с грозами продержатся до пятницы, температура местами упадет до +12°C 2021-07-19 14:00
Грозовые ливни с градом и шквальным ветром - в Украине объявлено штормовое предупреждение 2021-07-19 12:22
На Одесской трассе фура на полном ходу снесла патрульное авто, погиб полицейский 2021-07-19 11:20