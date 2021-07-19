Украина С 1 августа украинцы заплатят за электроэнергию по новым тарифам

2021-07-19 18:40

Действующий сейчас тариф на электроэнергию для населения — 1,68 грн/кВт-час — останется в силе до 1 августа. Однако после этой даты будет представлена новая модель расчетов.

В Минестерстве энергетики заявили, что взяли дополнительное время на разработку тарифной сетки.

Еще месяц назад министр Герман Галущенко сообщил, что готовится новый подход к оплате электроэнергии. Если сейчас действует единый тариф, то в будущем планируется вернуться к уже существовавшей практике и установить пониженную плату для тех, кто использует в месяц менее 100 кВт.

По одной из версий, с августа планируется выделить четыре категории. По максимальной ставке — 3 грн/кВт-час — придется оплачивать электроэнергию тем, кто в месяц потребляет более 500 кВт. Экономным потребителям, чей счетчик накрутил менее 100 кВт, будет установлен самый низкий тариф.

Это будет способ поддержать социально уязвимые слои населения. Также будут предусмотрены две промежуточных категории потребителей: «сжигающие» 100−300 кВт и 300−500 кВт.