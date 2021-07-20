Украина Во время визита в Грузию Зеленский позвонил актеру Вахтангу Кикабидзе

2021-07-20 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский пребывая с визитом в Грузии поздравил киноактера Вахтанга Кикабидзе с днем ​​рождения. Об этом сообщает сайт президента Украины.

Сообщается, что находясь с рабочим визитом в Грузии, президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с известным певцом, киноактером и кинорежиссером, заслуженным артистом Украины Вахтангом Кикабидзе и поздравил его с днем ​​рождения.

"Мы вас в Украине очень любим и уважаем. Приезжайте к нам, будем очень вас ждать на День Независимости", - заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский пожелал Вахтангу Кикабидзе крепкого здоровья.

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