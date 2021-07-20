Украина Пенсии в Украине будут назначаться по-новому, ПФУ раскрыл детали: "Чтобы повысить ее размер..."

2021-07-20 16:40

 

Люди, которые хотят работать после выхода на пенсию, должны обратиться в Пенсионный Фонд Украины

В течение пяти лет в Украине будет проходить процесс оцифровки трудовых книжек. Даже старые данные попадут в электронный Реестр застрахованных лиц.

Процесс назначения пенсий в Украине пройдет автоматически, но тем, кто хочет работать после их назначения, стоит обращаться в ПФУ заранее, пишет сайт ведомства. Особенно если информация уже попала в электронный реестр. Такие граждане должны подать заявление.

В ПФУ отмечают, что украинцы сами могут выбирать период назначения пенсий по возрасту - сразу после достижения пенсионного возраста или отложить, чтобы повысить ее размер. Об этом выборе нужно сообщить пенсионному фонду, если этого не сделать, то пенсия насчитается автоматически - в соответствии с информацией в реестре застрахованных лиц.

Если человек продолжил работать, или его бумажная трудовая книжка не предоставлялась для оцифровывания и в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, то считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже.

Отметим, в 2021 году средняя пенсия у женщин в Украине составляет 3031,32 грн, что на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин — 4242,53 грн.

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