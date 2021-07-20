Украина Кабмин Украины выделит почти миллиард гривен на покупку ноутбуков для учителей

2021-07-20 21:40

 

Министерство цифровой трансформации и министерство образования Украины в этом году планируют обеспечить ноутбуками более 60 тыс. учителей, на это в госбюджете предусмотрено 980 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры 20 июля.

В министерстве объяснили эту необходимость тем, что из-за пандемии большинство уроков перешло из классов в Zoom-конференции. Однако не у всех учителей есть техническая возможность обучать детей в онлайн-формате.

"Электронные журналы и дневники, онлайн-конференции, презентации на уроках – это будущее образования. Наша цель – сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", – сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минобразования Украины прописало требование к технике, ожидаемая стоимость одного ноутбука составит 20 тыс. гривен.

"Компьютеры закупят для 24 областей и Киева. Процесс можно будет отслеживать с помощью специального дашборда", – пояснили чиновники.
Контекст:

Правительство Украины в апреле этого года утвердило порядок распределения между местными бюджетами средств для борьбы с эпидемией коронавируса. В госбюджете-2021 предусмотрели дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

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