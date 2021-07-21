Украина Коммуналка в Украине подорожает, тарифы вырастут на 40%: за что придется платить больше

2021-07-21 16:20

 

Тарифы на горячую воду и отопление в ряде украинских городов вырастут

Повышение цен на 30−40% произойдет уже с 1 октября. Замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев рассказал о причине поднятия цен.

В частности, по его словам, у предприятий теплоснабжения нет оборотных средств, поэтому они являются «планово убыточными» и не могут обеспечить предоплату за газ. А цена на последний катастрофически дорожает.

Пантелеев уверяет, что ситуация, в которой оказались предприятия теплоснабжения, критическая и масштабная, поэтому нужно усилить работу всех ветвей власти и пересмотреть тарифы.

Предполагается, что тарифы на тепло с 1 октября составят от 2151,77 до 2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа присоединения дома; на горячую воду - от 109,55 до 122,17 грн/м куб; стоимость отопления в домах без счетчика - около 53,2 грн/м².

Стоит отметить, то у киевлян появится новая графа в платежках. Об этом сообщил директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин. В новой строке будет предлагаться внести авансовый платеж со средней суммой, которую потребитель платит в месяц за разные услуги ЖКХ.

Таким образом, планируется избежать накопления долгов за коммунальные услуги. Пока это нововведение будет необязательно к выполнению.

 

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