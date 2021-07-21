Украина Блокировка банковских счетов украинцев, в НБУ сделали уточнение: "Переводить сумму до 5 тысяч..."

2021-07-21 17:00

 

В Национальном банке сделали разъяснение относительно новых правил верифиикации и блокировки счетов украинцев

Так, в заявлении НБУ отмечается, что переводить сумму до 5 тысяч можно без верификации клиента. Также любой украинец может, не опасаясь, получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день.

Отмечается, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков.

"Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер", – уточнили в НБУ.

Более того, даже при перевод 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Но вот перевести наличкой с помощью терминала анонимно такую сумму одним платежом уже не получится.

 Как известно, в 2020 году Нацбанк утвердил новые правила проведения банками финансового мониторинга, и выдал еще ряд ограничений.

 

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